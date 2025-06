Piazza Affari stabile spread Btp-Bund in calo sotto quota 91

Piazza Affari si mantiene stabile, con lo spread BTP-Bund in calo sotto la soglia dei 91 punti, indicando un certo ottimismo sui mercati europei. La giornata si presenta incerta, tra titoli che mostrano forza e altri indecisi, mentre gli investitori monitorano attentamente le tensioni geopolitiche e i dati macroeconomici. In questo scenario, la cautela resta d'obbligo, ma le opportunità non mancano per chi sa cogliere i segnali giusti.

Appare fiacca Piazza Affari dopo circa due ore di scambi, che riduce il calo allo 0,05%. In ulteriore discesa lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si porta sotto quota 91 a 90,8 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 7,2 punti sopra al 3,42%, mentre quello tedesco ne cede 5,1 al 2,52%. Appare spaccato in due il paniere dei grandi titoli, con Diasorin (+1,52%) in allungo quasi solitario davanti a Campari (+1,23%), che si muove in sintonia con il comparto in Europa. Acquisti anche su Buzzi (+1,16%), Interpump (+1,13%) e Tenaris (+0,62%). Sotto pressione sul fronte opposto Leonardo (-1,33%), colpita come i rivali europei tra prese di beneficio dopo i livelli record raggiunti.

