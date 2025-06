Piazza Affari riduce il calo Diasorin e Campari in rialzo Leonardo sotto pressione

Piazza Affari si stabilizza dopo una mattinata incerta, con Diasorin e Campari in leggera ripresa mentre Leonardo si mantiene sotto pressione. I mercati mostrano segnali di volatilità, tra uno spread in calo e i titoli di settore che tentano di trovare direzione. In questo scenario di instabilità, gli investitori restano vigili, pronti a cogliere eventuali opportunità o rischi imminenti.

Appare fiacca Piazza Affari dopo circa due ore di scambi, che riduce il calo allo 0,05%. In ulteriore discesa lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si porta sotto quota 91 a 90,8 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 7,2 punti sopra al 3,42%, mentre quello tedesco ne cede 5,1 al 2,52%. Appare spaccato in due il paniere dei grandi titoli, con Diasorin (+1,52%) in allungo quasi solitario davanti a Campari (+1,23%), che si muove in sintonia con il comparto in Europa. Acquisti anche su Buzzi (+1,16%), Interpump (+1,13%) e Tenaris (+0,62%). Sotto pressione sul fronte opposto Leonardo (-1,33%), colpita come i rivali europei tra prese di beneficio dopo i livelli record raggiunti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Piazza Affari riduce il calo, Diasorin e Campari in rialzo, Leonardo sotto pressione

In questa notizia si parla di: Piazza Affari Riduce Calo

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

Piazza Affari riduce il calo, Diasorin e Campari in rialzo, Leonardo sotto pressione - Diasorin e Campari in rialzo, Leonardo in calo. Leggi su quotidiano.net

Inizio di settimana incerto per Piazza Affari e le altre Borse UE - Inizio di settimana negativa per Piazza Affari e gli altri listini europei, che scontano un po' di incertezza , in vista dello svolgimento ... Leggi su teleborsa.it

Piazza Affari riduce il calo post-Pasqua: Ftse Mib a -0,5%, focus su Btp e Bund - Piazza Affari dimezza il calo dopo 2 ore di scambi nel giorno della ripresa dopo Pasqua, che coincide con lo stacco di alcune cedole. Leggi su msn.com