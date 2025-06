Piantedosi dice che Paragon mente ma non spiega perché | “Il direttore Cancellato non è stato spiato illegalmente”

Il ministro Piantedosi si difende dalle accuse di spionaggio sul caso Cancellato, affermando che non ci sono prove di intercettazioni illegali. Tuttavia, resta il mistero su come giustificare questa posizione senza spiegare nel dettaglio le ragioni della sua affermazione. La questione solleva interrogativi importanti sulla trasparenza e la gestione delle informazioni riservate. Ma cosa nasconde davvero questa intricata vicenda? Continua a leggere.

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha commentato in serata le ultime dichiarazioni rilasciate dall'azienda istraeliana Paragon Solutions sullo spionaggio ai danni del direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato: "Secondo gli atti ufficiali non è stato intercettato illegalmente". Quindi ha detto che da titolare del Viminale ha avuto accesso a informazioni riservate sul caso, ma non è entrato nel merito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

