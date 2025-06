Piano Estate prima scadenza candidature scuole il 13 giugno alle ore 15

Non perdere l'opportunità di partecipare al Piano Estate: la prima scadenza per inviare le candidature è fissata alle ore 15 del 13 giugno. Ricorda che, grazie all'apertura ufficiale il 13 giugno alle 18, le scuole avranno una seconda finestra fino alle ore 15 del 30 giugno. Organizza con cura i tuoi progetti e sfrutta al massimo questa occasione per arricchire l’offerta estiva. Non lasciarti sfuggire questa importante opportunità!

La prima scadenza per l'invio delle candidature al Piano Estate è fissata alle ore 15 del 13 giugno. La seconda scadenza è invece prevista alle ore 15 del 30 giugno, con apertura alle 18 del 13 giugno. Il Ministero, con avviso del 27 maggio, ha infatti comunicato una seconda finestra temporale per l'invio dei progetti da parte delle scuole. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Giugno Scadenza Piano Estate

Proroga per i PCTO all’estero, il MIM fissa la nuova scadenza al 3 giugno. NOTA - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente annunciato una proroga per i progetti PCTO all'estero, estendendo la scadenza al 3 giugno.

Il procuratore di Chivu, Pietro Chiodi, in mattinata è stato ricevuto dalla dirigenza del Parma. L’incontro, che era stato fissato per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno, è durato meno di un’ora e si è concluso con un nulla di fatto. Tutto congelato. A C Partecipa alla discussione

Piano Estate 2024/2025 e 2025/2026, avviso del Ministero: scadenza 13 giugno 2025 - Facendo seguito alla lettera trasmessa ai genitori nei giorni scorsi, il MIM ha pubblicato l’avviso che dà il via al Piano Estate per gli ... Leggi su tecnicadellascuola.it

Piano Estate, candidature entro 13 e 30 giugno. Nuovo AVVISO e chiarimenti su delibere organi collegiali - Relativamente all'avviso del 23 maggio sul Piano Estate il MIM ha pubblicato un nuovo avviso con due finestre temporali per le candidature ... Leggi su orizzontescuola.it

Piano Estate 2025: nuova opportunità di ampliare l’offerta formativa con occasioni di apprendimento e socialità. Webinar di Fondazione Fenice - 00 del 13 giugno 2025 la prima scadenza del nuovo Piano Estate per candidarsi a realizzare progetti di potenziamento delle competenze, per l’aggregazione e l’inclusione. Leggi su orizzontescuola.it