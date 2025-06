Piano dei porti via libera in Regione | nuovi approdi sul litorale pontino Ecco dove

Una ventata di novità per gli appassionati di nautica e per il territorio laziale: la Regione Lazio ha dato il via libera al Piano dei porti, aprendo le porte a sette nuovi approdi sul litorale pontino. Un progetto ambizioso che promette di valorizzare il turismo e le infrastrutture locali, offrendo opportunità uniche per gli amanti del mare. Scopriamo insieme dove nasceranno questi nuovi punti di attracco e come cambierà il panorama nautico della zona.

Sette nuovi approdi per la nautica da diporto nel Lazio, alcuni dei quali anche nella provincia di Latina. Su questo sta lavorando la Regione Lazio con la commissione Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti che nei giorni scorsi ha approvato all’unanimità il testo del Piano dei porti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Piano dei porti, via libera in Regione: nuovi approdi sul litorale pontino. Ecco dove

In questa notizia si parla di: Piano Porti Regione Approdi

Blue economy, approvato il testo del “Piano dei porti” del Lazio - apre finalmente a un futuro più sostenibile e dinamico, puntando sulla Blue Economy come motore di crescita e innovazione.

La regione lazio approva piano per sette nuovi porti turistici, approdo previsto anche a ladispoli - La regione Lazio investe nella nautica da diporto con sette nuovi porti tra Latina, Ladispoli e altre località per rilanciare l’economia del mare, il turismo nautico e la blue economy regionale. Leggi su gaeta.it

Piano dei porti Lazio, approvato il testo: sette nuovi approdi per la nautica da diporto tra cui Montalto di Castro, Tarquinia e Ladispoli - Il nuovo Piano dei Porti consentirà la nascita di nuovi sette approdi per la nautica da diporto individuati nei comuni di Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza ... Leggi su civonline.it

Blue economy, approvato il testo del “Piano dei porti” del Lazio - Lo strumento consentirà la nascita di nuovi approdi a Montalto di Castro, Tarquinia, Ladispoli, Latina, Terracina, Formia e Ponza ... Leggi su msn.com