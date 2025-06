Piano bianconero | trasformazione offensiva per la Juventus

La Juventus si prepara a rivoluzionare il suo attacco con il nuovo Piano Bianconero, un’operazione record proveniente dalla Spagna che segna l’inizio di una nuova era offensiva. Dopo un’annata difficile, la dirigenza guidata da Damien Comolli ha in serbo grandi novità per rafforzare il reparto avanzato, puntando a riaccendere la passione e la competitività del club. Questa trasformazione strategica promette di cambiare le sorti bianconere, portando la squadra a nuovi traguardi.

Il piano bianconero si prepara a un'importante rivoluzione offensiva, puntando su un'operazione record che arriva direttamente dalla Spagna. Dopo un'annata complicata in attacco, la dirigenza, guidata da Damien Comolli, sta lavorando per ridefinire il reparto avanzato in vista del Mondiale per Club e della

