Pescatore di corallo muore durante l' immersione

Un tragico incidente ha scosso il mondo marinaro: Doriano Belloni, pescatore di corallo di 74 anni, ha perso la vita durante un'immersione al largo di Bosa, in Sardegna. Colpito da un malore improvviso, l’uomo non è riuscito a tornare in superficie. La sua passione per il mare e la pesca subacquea si sono interrotte troppo presto, lasciando un vuoto tra amici e familiari che venerano il suo coraggio e dedizione.

