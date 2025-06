Pescara torna in Serie B | vittoria ai rigori contro la Ternana

Pescara torna in Serie B dopo una battaglia emozionante, conquistata ai rigori contro la Ternana. La vittoria permette agli abruzzesi di entrare nel prestigioso campionato, che ora vede la diciannovesima squadra pronta a sfidare il prossimo avversario. Con il coach Baldini che ha guidato con passione questa impresa, tutto è pronto per il grande salto, aspettando solo il verdetto dei playout tra Salernitana e Sampdoria.

Sarà il Pescara la diciannovesima squadra della prossima Serie B che adesso attende solo il verdetto dei playout tra Salernitana e Sampdoria (in campo domenica prossima e venerdì 20) per la composizione definitiva dopo che il Brescia non si è iscritto al campionato, 'ripescando' di fatto i blucerchiati che erano retrocessi sul campo. Gli abruzzesi, guidati dal vulcanico mister Baldini (nella foto), hanno superato la Ternana dopo una finale palpitante, decisa solo ai calci di rigore. Avanti 1 a 0 dopo l'andata grazie alla rete di Letizia, il Pescara si era visto rimontare dagli umbri di mister Fabio Liverani con un gol di De Boer.

