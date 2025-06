Pescara clamoroso ritorno di Verratti | il gesto che spiazza tutti

Il ritorno di Verratti a Pescara è un gesto che lascia il segno, dimostrando affetto e rispetto per la sua squadra di origine. Dopo aver conquistato la promozione in Serie B, il suo gesto di grande spessore ha emozionato tifosi e addetti ai lavori, sottolineando il cuore di un campione che non dimentica le proprie radici. Un ritorno che scrive un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia del club biancazzurro.

Gesto di grande spessore quello dell’ex centrocampista del Pescara, Marco Verratti, nei confronti della sua ex squadra. Dopo quattro stagioni in Serie C, il Pescara calcio torna in Serie B: il club biancazzurro ha vinto la finale contro la Ternana ai rigori, grazie ad un strepitoso Plizzari. Dopo aver terminato al quarto posto la regular season, il Pescara completa tutto il suo percorso ai Play-Off, vincendo anche la finale contro la Ternana, che si era piazzata al secondo posto nel girone. Un ritorno che i tifosi hanno festeggiato molto, consapevoli che una società come la loro meriti di stare anche in Serie B. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pescara, clamoroso ritorno di Verratti: il gesto che spiazza tutti

