Pescaia il limite si abbassa Adesso è di 50 chilometri orari

A Pescaia, un cambiamento sorprendente: il limite di velocità si abbassa da 60 a 50 km/h, passando inosservato agli occhi di molti. La decisione, presa in silenzio e senza cartelli, ha già effetto dalla mattina di giovedì 5 giugno, lasciando i residenti e i pendolari a chiedersi quali siano le motivazioni dietro questa mossa e come influirà sulla sicurezza e sul traffico locale. Una scelta che potrebbe cambiare radicalmente la vita quotidiana in città.

Siena, 9 giugno 2025 – La notizia è passata completamente sottotraccia, una modifica in incognito, si direbbe, se non fosse per la pubblicazione all’albo pretorio della disposizione: dalle 8 di giovedì 5 giugno il limite di velocità in strada di Pescaia è sceso da 60 a 50 chilometri orari. E poiché si tratta di strada urbana e l’eccezione era quella precedente, non sono stati nemmeno collocati cartelli che indicano la novità, ma solo rimossi quelli con il numero 60 cerchiato di rosso. Una modifica non da poco, quella disposta dal comandante della Polizia municipale Alessandro Rossi con apposita ordinanza, perché proprio Pescaia è stata una delle strade interessate dall’impiego del telelaser, diventato saltuario e dal destino incerto dopo il primo periodo di utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pescaia, il limite si abbassa. Adesso è di 50 chilometri orari

In questa notizia si parla di: Pescaia Limite Chilometri Orari

Le città italiane che hanno scelto il limite dei 30 chilometri orari - Una buona notizia per tutti i pedoni e ciclisti: a Bologna è iniziata la sperimentazione della Città 30, con la diminuzione del limite di velocità a 30 chilometri orari nella maggior parte ... Leggi su wired.it