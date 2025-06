Perugia cocaina e mdma | pusher catturato a piazza Grimana

Perugia si stringe intorno alla lotta contro lo spaccio di droga: un pusher tunisino di 42 anni è stato arrestato in piazza Grimana dai carabinieri, sorpreso con cocaina e MDMA. La sua cattura rappresenta un importante passo nella battaglia alla criminalità, dimostrando che le forze dell’ordine sono sempre vigilantie pronte a intervenire. La lotta al traffico di sostanze stupefacenti continua, perché la sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta.

Mdma e cocaina: arrivano le manette. I carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne, cittadino tunisino, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato notato dai militari e ha provato a buttare una bustina con.

