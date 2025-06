Perugia Calcio celebra 120 anni | grande festa allo stadio Curi con 7000 tifosi

Il Perugia Calcio festeggia un secolo e vent’anni di passione, storia e successi con una grande celebrazione allo stadio Curi, coinvolgendo circa 7000 tifosi che rivivranno emozioni e ricordi indimenticabili. Buon compleanno, Grifo! Il 120esimo anno è una straordinaria opportunità per il club di ricambiare la passione e l’impegno dei tifosi biancorossi di tutto il mondo nel segno delle proprie radici e del suo spirito indomito.

Buon compleanno Perugia. Si celebra, oggi allo stadio Curi, la grande festa per un traguardo importante: 120 anni di colori biancorossi. Almeno 7000 tifosi hanno accettato l’invito e saranno sugli spalti per rivivere con tanti ex momenti indimenticabili della storia del Grifo. "Il 120esimo anno è una straordinaria opportunità per il club per ricambiare la passione e l’impegno dei tifosi biancorossi di tutto il mondo nel segno delle proprie radici, affinché coltivino e condividano il loro amore a beneficio delle generazioni future", scrive il Perugia calcio. Il programma della giornata è piuttosto ricco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net