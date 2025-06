Perin Milan Allegri pensa anche al secondo portiere della Juventus! È in lista in caso di cessione di Maignan I dettagli

Il mercato delle grandi squadre non si ferma mai, e il Milan di Allegri si prepara a una possibile svolta tra i pali. Con Maignan in bilico, il club rossonero valuta attentamente il profilo di Mattia Perin, portiere della Juventus con un contratto in scadenza nel 2027. Questa opzione, praticamente a costo zero, potrebbe rappresentare la soluzione ideale se il francese dovesse partire. Ecco tutti i dettagli sulla possibile operazione.

Perin Milan, Allegri pensa al portiere della Juventus! C'è anche il bianconero in lista se dovesse partire Maignan. Tutti gli aggiornamenti. Il Milan  di Allegri pensa a Mattia Perin. Come riportato dal Corriere dello Sport, il secondo portiere della Juventus rappresenta un'importante opportunità praticamente a costo zero nonostante un contratto in scadenza a  giugno 2027. L'estremo difensore dei bianconeri, soprattutto nel caso in cui si dovesse aprire la porta da primo nel Milan, potrebbe accettare l'addio alla Juve. Staremo a vedere.

