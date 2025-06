Pericolose gare tra moto e scooter modificati illegalmente nel parcheggio L’intervento della Polizia Locale presso il Vasco da Gama a Foce Verde

Un’estate segnata da corse illegali e motori urlanti: il parcheggio Vasco da Gama di Foce Verde si trasforma in un teatro di rischi. La Polizia Locale di Latina interviene con fermezza, contrastando le gare pericolose tra moto e scooter modificati illegalmente. La sicurezza dei cittadini e dei giovani appassionati è una priorità, ma ora serve anche il vostro sostegno. Restate aggiornati su questo e altri episodi di cronaca, iscrivendovi a DayItalianNews.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia Locale di Latina ha preso provvedimenti per contrastare il crescente fenomeno delle corse di velocità e delle moto modificate presso il parcheggio "Vasco da Gama" a Foce Verde. Questa zona, inizialmente frequentata da giovani appassionati di modifiche motoristiche, si era trasformata in un luogo di pericolo per la sicurezza stradale, specialmente nei mesi estivi quando il litorale è affollato. Il fenomeno delle gare non autorizzate. Il tutto è partito da una segnalazione ricevuta da un passante, che ha riferito di gare di velocità tra veicoli modificati in corso nel parcheggio.

