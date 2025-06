Perde il controllo dell’auto sulla E45 si schianta sul guardrail

controllo e si è schiantata contro il guardrail, creando un episodio di grande paura sulla E45. La dinamica dell’incidente evidenzia quanto le condizioni della strada possano influenzare la sicurezza di tutti gli utenti, specialmente in zone soggette a lavori e segnaletica confusa. Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per la conducente, ma il fatto ci invita a riflettere sull’importanza di attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza.

Pauroso incidente ieri, alle 15.30, sulla E45 nel territorio del Comune di Verghereto. Una donna, straniera, stava procedendo alla guida di una Fiat Punto in direzione di Roma in un tratto, all’altezza del km 168, dove la carreggiata ha il doppio senso di marcia a causa degli infiniti lavori che sono in corso per rifare il manto stradale a causa delle tante buche. All’improvviso la donna, che era sola a bordo dell’auto, ha sbandato, ha perso il controllo della macchina ed è finita violentemente contro il guardrail. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi in transito sulle due corsie e di conseguenza altre persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Perde il controllo dell’auto sulla E45, si schianta sul guardrail

In questa notizia si parla di: Auto Controllo Guardrail Perde

Sfugge al controllo della mamma, bimbo di due anni investito da un'auto - Un momento di paura ha colpito Ceglie Messapica (Brindisi) nella tarda mattinata di domenica, quando un bimbo di due anni e mezzo è sfuggito al controllo della madre.

Macerata, perde il controllo dell'auto che si schianta sul guardrail: automobilista perde la vita - La vittima è un automobilista di 79 anni che questa mattina intorno alle 6 ha perso il controllo dell'auto finendo contro un guardrail nei pressi ... Leggi su msn.com

Perde il controllo dell’auto in viale Regione: ragazza contro il guardrail, indagini in corso - Una ragazza ha perso il controllo dell’auto all’alba in viale Regione Siciliana, schiantandosi contro un guardrail: è stata trasportata a Villa Sofia, si indaga sulle cause. Leggi su blogsicilia.it

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: due feriti gravi, interviene l'eliambulanza - CIVITANOVA – Perde il controllo dell'auto all'uscita della superstrada Valdichienti e finisce contro il guardrail. Leggi su corriereadriatico.it