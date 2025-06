Perde il controllo dell' auto e finisce nella roggia | soccorsa una donna

Un drammatico incidente sulla strada provinciale 21 tra Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento ha coinvolto un'auto che, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo finendo in una roggia. Sul luogo sono intervenuti prontamente sanitari, carabinieri e vigili del fuoco, mentre si cerca di capire l'entitĂ delle ferite della donna rimasta coinvolta. Un episodio che mette ancora una volta in evidenza l'importanza della massima prudenza alla guida.

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale tra Fiume Veneto e San Vito al Tagliamento. Il fatto si è verificato lunedì 9 giugno un’auto lungo la strada provinciale 21. Sul posto i sanitari insieme ai carabinieri e i vigli del fuoco. Da quanto si apprende si tratta di una. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Perde il controllo dell'auto e finisce nella roggia: soccorsa una donna

