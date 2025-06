Perde il controllo della moto da cross e si schianta contro un albero | morto un 27enne nella Bergamasca

Tragedia sulla terra delle montagne bergamasche: un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente mentre praticava moto da cross. La sua passione si è trasformata in un dramma improvviso, lasciando sgomento e dolore nella comunità. Un monito sulla sicurezza e l'importanza di rispettare le regole, perché ogni corsa rischia di diventare una corsa contro il tempo. Continua a leggere.

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita nei pressi di Zogno (Bergamo), dopo aver perso il controllo della propria moto da cross ed essersi schiantato contro un albero. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti carabinieri della stazione di Serina, al lavoro per i rilievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

