Perde il controllo della moto cross si schianta contro un albero e muore | chi è la vittima

Un tragico incidente ha sconvolto Zogno, Bergamo: Mustapha Hamidi, un giovane di 27 anni, ha perso la vita in un drammatico schianto con la sua moto da cross contro un albero. La passione per le corse si è trasformata in tragedia in un attimo, lasciando familiari e amici senza parole. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa tragica fatalità che ha scosso tutta la comunità.

Un ragazzo di 27 anni si √® schiantato con la sua moto da cross contro un albero a Zogno (Bergamo). Purtroppo il 27enne √® morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima si chiamava Mustapha Hamidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

