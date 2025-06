Perde il controllo del tir e si ribalta incidente sull’autostrada a Cassino | coda di 4 km in A1

Un grave incidente sull'autostrada A1 a Cassino ha visto un tir perdere il controllo e ribaltarsi, creando una coda di 4 km e blocchi prolungati. La scena è stata terribile, con il camionista in condizioni critiche. La sicurezza stradale e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Restate aggiornati per scoprire come si svilupperà la situazione e i dettagli sulle cause dell'incidente.

Terribile schianto lungo l'autostrada A1 all'altezza di Cassino dove un tir si è ribaltata. Autostrada bloccata con 7 chilometri di coda verso nord, grave il camionista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

