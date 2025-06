Perché Spalletti ha rinunciato ai soldi della Nazionale nonostante l’esonero | “Non è come l’Inter”

Perché Spalletti ha deciso di rinunciare ai soldi della nazionale, nonostante l'esonero e le polemiche? La sua scelta riflette un atteggiamento diverso rispetto a quanto accaduto con l'Inter, dove le questioni erano più complesse. In questa decisione, il tecnico dimostra che la passione e l'onestà prevalgono sui compensi, sottolineando quanto il suo impegno sia sempre stato guidato dai valori. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa scelta, che fa riflettere sul significato della dedizione nel calcio.

Spalletti non prenderà nessuna buonuscita dopo l'esonero dalla Nazionale: "Diverso dall'Inter, lì non te li lascio i soldi perché mi sono preso in casa delle beghe che non erano solo mie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Spalletti Soldi Nazionale Esonero

Spalletti: "Lascio i soldi alla Nazionale, si fa così. Con l'Inter non l'ho fatto perché erano successe delle cose" - Luciano Spalletti, il volto intenso e deciso della Nazionale Italiana, ha recentemente svelato i retroscena del suo addio: “Lascio i soldi alla Nazionale, si fa così con l’Inter, non l’ho fatto perché erano successe delle cose.

Spalletti esonerato a orologeria. S'è sgonfiata la Nazionale. L'Italia del calcio gioca una partita già decisiva per le qualificazioni al Mondiale con un allenatore esonerato in panchina che ha annunciato il suo esonero. Di @UZapelloni Partecipa alla discussione

SPALLETTI SI LIBERA PER LA JUVE Dopo l'esonero deciso da Gravina, Luciano #Spalletti si libererà dalla Nazionale attraverso la risoluzione immediata del contratto. Il tecnico sarà così subito libero di firmare con un'altra squadra! La #Juventus Partecipa alla discussione

Perché Spalletti ha rinunciato ai soldi della Nazionale nonostante l’esonero: “Non è come l’Inter” - Spalletti non prenderà nessuna buonuscita dopo l'esonero dalla Nazionale: "Diverso dall'Inter, lì non te li lascio i soldi perché mi sono preso ... Leggi su fanpage.it

Spalletti: “Alla Nazionale li lascio i soldi. All’Inter no, non te li lascio perché…” - l ct sarà in panchina questa sera per l'ultima volta nel match contro la Moldavia valido per la qualificazione al Mondiale 2026 ... Leggi su fcinter1908.it

Spalletti: "I soldi con la Nazionale non sono un problema, all'Inter non li ho lasciati perché erano successe delle cose" - Ultima uscita sulla panchina azzurra per Luciano Spalletti, esonerato dalla FIGC a poche ore dal match di questa sera contro la Modolva al Mapei Stadium di Reggio Emilia: "Come ho dormito stanotte? Leggi su msn.com