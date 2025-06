Perché i parastinchi sono sempre più piccoli? Perché non ci sono più i falli di una volta dice il Times

Negli ultimi anni, i parastinchi sono diventati sempre più piccoli, un fenomeno osservato anche dal Times. Questa evoluzione riflette una crescente sensibilità verso la velocità e l'agilità del gioco, ma solleva anche dubbi sulla sicurezza dei calciatori. Mentre le regole rimangono vaghe, il trend mette in discussione il delicato equilibrio tra protezione e performance. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

Ci si stanno rimpicciolendo i parastinchi. Il Times ha notato questa tendenza e ha cercato di spiegarsela, visto che “non c’è molto che un arbitro possa fare riguardo alla scelta di un giocatore in termini di protezione per gli arti inferiori”. “I parastinchi sono obbligatori dal 1990, ma non c’è nulla nelle leggi di Ifab, a parte definizioni vaghe come “adatto” e “appropriato”, che indichi la taglia o il materiale. Con la crescente tendenza a versioni sempre più piccole, l’Ifab sostiene che sia responsabilità dei giocatori, non dell’arbitro, decidere cosa costituisca una protezione ragionevole”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Perché i parastinchi sono sempre più piccoli? Perché non ci sono più i falli di una volta, dice il Times

