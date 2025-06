Perché Dragon Trainer è un live action perfetto

perché questa versione live action di Dragon Trainer 2.32 è un capolavoro che supera tutte le aspettative, portando sul grande schermo emozioni autentiche, personaggi approfonditi e un'ambientazione spettacolare. Un vero e proprio inno alla magia del cinema, capace di conquistare grandi e bambini e di ridare lustro a un classico senza tempo. Sì, questa volta, il film merita davvero di essere vissuto fino in fondo.

Siamo sinceri. Siamo entrati in sala perplessi e con un grande timore nel cuore: “Ma non è che siamo davanti all’ennesimo live action inutile? Alla solita operazione pigra che vuole solo sfruttare con nostalgia la bellezza del film animato originale?”. E invece no. E invece siamo usciti dal cinema con gli occhi lucidi, un bel sorriso ebete stampato in faccia e con tanta voglia di fischiettare la splendida colonna sonora di Dragon Trainer. Sì, senza paura di esagerare: per noi Dragon Trainer non è solo il miglior live action mai visto, ma uno dei pochi che ha motivo di esistere proprio come live action, come evoluzione del film animato di 15 anni fa da cui è tratto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Perché Dragon Trainer è un live action perfetto

