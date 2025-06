Per Selene Calloni Williams serve un atto di coraggio Ne parla in Agorà

riconobbe la mia paura di abbandonare le sicurezze e di aprirmi all’ignoto. Quel momento mi insegnò che l’atto di coraggio più grande è credere nell’abbondanza della vita, anche quando tutto sembra contraddirlo. Per Selene Calloni Williams, questa fiducia richiede un salto di fede che ci permette di vivere pienamente e senza paure. È una sfida che, una volta affrontata, trasforma profondamente il nostro modo di essere e di relazionarci con il mondo.

C 'è una domanda che mi ha accompagnata per anni, silenziosa ma insistente: perché non crediamo mai davvero all'abbondanza? Non parlo solo del denaro, anche se è spesso quello il primo pensiero. Parlo della fiducia profonda che la vita possa sostenerci in tutti gli aspetti del nostro essere: salute, relazioni, idee, tempo, ispirazione. Ricordo ancora quando, molti anni fa, il mio maestro di meditazione, Gatha Thera, mi guardò negli occhi e mi disse: «La vera abbondanza non è una questione di conti in banca, ma di energia che scorre libera in ogni direzione della tua vita ». In quel momento non capii del tutto.