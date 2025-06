Per molte donne soprattutto dopo pranzi abbondanti o in periodi di stress la digestione si trasforma in un momento critico della giornata Non è un’impressione | lo dimostra una recente ricerca Ecco perché lei ha più difficoltà a mandare giù varie cose non soloalimentari e come rimediare

Per molte donne, i fastidi digestivi post-pranzo o in momenti di stress rappresentano un vero ostacolo quotidiano, influenzando qualità di vita e benessere. La recente ricerca di Human Highway per Assosalute rivela che il 65% degli italiani soffre di disturbi di questo tipo, con le donne più colpite. Scopriamo insieme come affrontare e migliorare questa comune sfida, per tornare a sentirsi leggere e in forma.

G onfiore, acidità, senso di pesantezza. Per molte donne, la digestione è una sfida quotidiana, soprattutto nei periodi di stress o dopo pasti veloci o più abbondanti. Secondo una recente indagine condotta da Human Highway per Assosalute, ben il 65% degli italiani soffre di disturbi digestivi, ma a pagarne le conseguenze in misura maggiore sono proprio le donne. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Perché lei digerisce peggio. Il dato è chiaro: quasi una donna su due lamenta gonfiore e meteorismo, dopo pranzo ma anche dopo cena. Mentre il 31,4% riferisce episodi ricorrenti di stitichezza, contro appena il 16,6% degli uomini.

