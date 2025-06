Per il governo israeliano il crimine è portare il cibo e gli occhi

Nel cuore del conflitto israelo-palestinese, una recente decisione del governo israeliano rivela un nuovo volto delle sue priorità: il blocco umanitario. L'ordine di fermare la nave Madleen, con a bordo attivisti e aiuti, svela come le azioni siano diventate una confessione di volontà politica. Questa vicenda pone questioni fondamentali sulla libertà di assistenza e sui diritti umanitari in una delle zone più agitate del mondo. La sfida tra protezione e assistenza continua a scrivere pagine drammatiche di storia.

Ora non è più solo un’accusa. È una confessione. Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha ordinato alle forze armate di bloccare la nave Madleen, partita dalla Sicilia per portare aiuti umanitari a Gaza. A bordo ci sono 12 attivisti della Freedom Flotilla Coalition — una rete internazionale che da anni tenta di rompere il blocco navale imposto su Gaza — tra cui l’europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan, l’attivista svedese Greta Thunberg e il brasiliano Thiago Ávila. Non è solo un’operazione militare: è il tassello di una strategia dichiarata. Katz parla di “impedire il trasferimento di armi ad Hamas” ma, sotto la retorica consueta, emerge la vera posta in gioco: impedire ogni spiraglio di vita nella Striscia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it