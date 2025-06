Per fare un cambiamento ci vuole un tavolo

passione per innovare e valorizzare la tradizione culinaria italiana. È questa scintilla che li unisce, pronta a trasformare idee in progetti concreti, pronti a rivoluzionare il panorama gastronomico. Tra sguardi di intesa e menti stimolate, il futuro si fa più vicino e promettente, perché quando si condivide un obiettivo così forte, ogni sfida diventa un’opportunità di crescita e scoperta.

Non si conoscono ancora, ma già sanno di avere qualcosa in comune: prima ancora di sedersi al tavolo 6 dell’hackathon della quarta edizione del Festival di Gastronomika, i partecipanti si scambiano sguardi di riconoscenza e di curiosità. Questi giovani esperti del settore gastronomico condividono un sapere, un ingrediente essenziale, ricorrente in tutte le loro ricette; un sapere che si mescola perfettamente con le proprie identità e storie: il cambiamento. E così inizia il dialogo, che darà voce alle diverse sfumature del cambiamento, tra esperienze e prospettive, sul “come si cambia, per ricominciare”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Per fare un cambiamento, ci vuole un tavolo

