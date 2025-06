Per Alberto Bettiol niente Tour de France Vuelta e Mondiali Ecco il suo programma

Alberto Bettiol, protagonista di imprese memorabili, ha lasciato il mondo del ciclismo internazionale senza partecipare al Tour de France, alla Vuelta e ai Mondiali. Una scelta che ha sorpreso fan e addetti ai lavori, ma che apre un nuovo capitolo nella sua carriera. Scopriamo insieme quale sarà il suo prossimo impegno e cosa lo aspetta nel futuro. Il suo nuovo percorso promette emozioni e sfide inedite, pronti a seguirlo passo dopo passo.

Roma, 9 giugno 2025 - In un Giro d'Italia 2025 che già ha parlato pochissimo italiano, se si escludono la maglia azzurra di Lorenzo Fortunato e la tappa vinta da Christian Scaroni, è mancata anche la maglia di campione nazionale di Alberto Bettiol, escluso proprio dall' XDS Astana Team. Per una rinuncia sicuramente dolorosa ci si aspettava la ricompensa chiamata Tour de France 2025, ma a quanto pare il programma sarà ben diverso.  Il programma del resto del 2025 di Bettiol. In realtà , il ritorno in gara del toscano non è lontanissimo. Anzi: venerdì Bettiol sarà al GP Gippingen 2025 prima di presentarsi al via del Giro di Svizzera 2025, in programma dal 15 al 22 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per Alberto Bettiol niente Tour de France, Vuelta e Mondiali. Ecco il suo programma

