peppe poeta guida brescia alla finale scudetto contro virtus bologna

Peppe Poeta, al primo anno da capoallenatore, ha travolto tutto e tutti. Primo posto in classifica alla fine del girone di andata, secondo nella votazione per il coach dell'anno, ora finale scudetto. Da giovedì, contro la Virtus Bologna, ci sarà la sua Brescia. Un risultato incredibile, non tanto per la qualificazione in sé, quanto per il modo con cui vi siete liberati di una squadra come Trapani. "Onestamente siamo davvero contentitissimi. Ho detto subito ai ragazzi che devono essere orgogliosi: è stata un'impresa contro una avversaria forte, atletica, in fiducia. Batterla tre volte è qualcosa di speciale.