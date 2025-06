Pensioni 2026 Perfetto risponde a Fava su ‘senza stipendi più alti futuro pensioni a rischio’

Le parole di Gabriele Fava, presidente dell’Inps, hanno acceso un vivace dibattito sul futuro delle pensioni in Italia, sottolineando l’importanza di stipendi più elevati per garantire un sistema sostenibile. Il nostro esperto Claudio Maria Perfetto interviene con chiarezza e competenza, evidenziando le possibili soluzioni per un domani più stabile e sicuro. La questione è complessa, ma le risposte possono arrivare solo attraverso un impegno condiviso e strategie innovative, perché il futuro delle pensioni dipende anche da noi.

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato le dichiarazioni del Presidente Inps, Gabriele Fava, che intervistato da La Stampa aveva lanciato un messaggio chiaro: senza stipendi più alti specie per i giovani lavoratori il futuro delle pensioni é a rischio. Su questa affermazione é intervenuto per ben due volte il nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto che ha risposto al Presidente Fava facendo notare come la soluzione ci sia, sia stata inoltrata alla sua attenzione, ma al momento non sia stata affatto presa in considerazione. Pensioni 2025, Il Dott. Perfetto risponde al Presidnete Inps Fava. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

In questa notizia si parla di: Pensioni Fava Perfetto Stipendi

Fava, presidente Inps: “Salari più alti per sostenere le pensioni” - Il presidente dell’Inps, Pasquale Fava, lancia un messaggio chiaro: salari più alti sono fondamentali per garantire pensioni sicure.

Pensioni 2026, Perfetto risponde a Fava su ‘senza stipendi più alti futuro pensioni a rischio’ - Per quanto riguarda le imprese, “garantire stipendi più elevati” è già in atto, con il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori, ovvero con la decontribuzione, e anzi si potrebbe fare anche di ... Leggi su pensionipertutti.it

Riforma Pensioni, l’allarme di Gabriele Fava: ‘Previdenza sostenibile solo con stipendi più alti’ - Nel dibattito sempre più acceso sulla sostenibilità del sistema previdenziale italiano, si inserisce con forza la voce di Gabriele Fava, presidente dell’Inps, che lancia un messaggio chiaro e urgente: ... Leggi su pensionipertutti.it

Inps, l'allarme di Fava: "Previdenza sostenibile solo con stipendi più alti ai giovani" - Gabriele Fava lancia l'allarme per quanto riguarda gli stipendi dei giovani e di conseguenza le future pensioni. Leggi su affaritaliani.it