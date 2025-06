Pellezzano primo comune per affluenza ai referendum in provincia di Salerno

Pellezzano si distingue ancora una volta per il suo spirito civico, confermandosi come il comune più partecipativo della provincia di Salerno nei referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Con un’affluenza del 37%, la comunità dimostra di essere attenta, consapevole e fortemente coinvolta nelle decisioni che influenzano il futuro locale. Un esempio di vitalità democratica che contrasta il trend nazionale e provinciale in calo. La partecipazione di Pellezzano sottolinea come l’impegno civico possa fare la differenza.

Pellezzano si conferma una comunità attenta, partecipe e consapevole. Con un'affluenza pari al 37%, è stato il comune con la partecipazione più alta della provincia di Salerno in occasione dei referendum dell' 8 e 9 giugno 2025, come riportato dai dati ufficiali pubblicati sulla piattaforma del Ministero dell'Interno Eligendo. Un dato in controtendenza rispetto a un quadro nazionale e provinciale segnato da un generale calo della partecipazione elettorale. Mentre la media dell'affluenza nella provincia di Salerno si è attestata intorno al 27,6%, Pellezzano ha saputo mobilitare la cittadinanza, dimostrando che la partecipazione è ancora possibile, se alimentata da un rapporto costante tra istituzioni e cittadini.

