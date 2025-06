Pelle perfetta a ogni costo | come TikTok sta spingendo le adolescenti verso skincare estreme allergie e ideali irrealistici

TikTok sta rivoluzionando il modo in cui le adolescenti vedono la cura della pelle, spingendole spesso verso pratiche estreme e irrealistiche. I video virali sulla piattaforma promettono risultati veloci e perfezione a ogni costo, ma dietro questa corsa alla pelle perfetta si nascondono rischi di allergie e insoddisfazione. Uno studio della Northwestern University evidenzia i pericoli di un'ideale inaccessibile. È ora di riflettere su come promuovere una bellezza sana e realistica.

I video sulla piattaforma TikTok che propongono routine e abitudini sulla cura della pelle possono essere molto dannosi per le ragazze che li seguono. Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla rivista Pediatrics, condotto dagli scienziati della Northwestern University Feinberg School of Medicine. Il team, guidato da Molly Hales e Tara Lagu, ha analizzato i video proposti dall’ algoritmo della. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Pelle perfetta a ogni costo»: come TikTok sta spingendo le adolescenti verso skincare estreme, allergie e ideali irrealistici

