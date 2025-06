Peipei il robot umanoide che assiste gli anziani

Peipei, il robot umanoide che assiste gli anziani, rappresenta il perfetto esempio di come la scienza possa tradursi in benessere umano e in un’etica innovativa. Dalle tecniche avanzate di ingegneria genetica alle ingegnerie robotiche, il confine tra tecnologia e umanità si fa sempre più sottile. In Cina nasce il primo robot nel Terzo Settore capace di migliorare la qualità di vita degli anziani, aprendo nuove frontiere di cura e solidarietà.

QUANDO la scienza diventa benessere per l’uomo, diventa scienza etica. Così, dalle tecniche più avanzate di ingegneria genetica in medicina (CRISPR-cas9) applicate all’uomo, si passa alle ingegnerie robotiche di umanoidi al servizio di altri uomini. Ne è un esempio il robottino che aiuta gli anziani ospiti in una casa di riposo di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Nasce in Cina il primo robot umanoide impiegato nel Terzo Settore, in grado di stabilire relazioni che attengono alla cura della persona sia sul piano fisico che psicologico. Si chiama ’Peipei’. Può rispondere a qualsiasi cosa perché è dotato del modello più avanzato di AI generativa che impara dai propri errori, dimostrando di essere in grado di apprendere dall’esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Peipei, il robot umanoide che assiste gli anziani

