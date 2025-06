Pedullà sulla Nazionale | Ranieri è come Mattarella costretto per mancanza di alternative

Nel vortice della cronaca sportiva italiana, Alfredo Pedullà analizza con stile e ironia le ultime decisioni che scuotono il calcio nazionale. Tra critiche al presidente Gravina e le sorprendenti mosse di Spalletti, il nostro panorama sportivo si trova a un crocevia cruciale, dove le scelte di pochi influenzano il destino di molti. La realtà sportiva italiana si rivela complessa e imprevedibile, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa riserverà il futuro. Continua...

Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube: « non ho letto critiche nei confronti di Gravina, che sembra quasi il Messia, sembra quasi Ronaldinho, Pelè, Maradona. Gravina ha fatto una cosa che non doveva fare, ha fatto in modo che il suo commissario tecnico ha annunciato l'esonero di se stesso. Cioè Spalletti ha esonerato Spalletti. Fantozzi ci avrebbe fatto un film». Sul ministro dello sport Continua Pedullà sulla realtà sportiva italiana: «Tra l'altro abbiamo un ministro dello sport che ha diretto la serie B, assolutamente inadeguato. Parlo sempre dei ministri, io non mi permetto di giudicare gli uomini.