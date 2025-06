Paura in un campo di calcio arbitro aggredito | interviene la polizia

In un campo di calcio toscano, la paura si è fatta largo tra calciatori, dirigenti e arbitri. La recente aggressione a un giovane arbitro di appena 20 anni ha scosso l'intera comunità sportiva, portando le forze dell'ordine a intervenire. Un episodio che mette in evidenza quanto sia fragile la sicurezza dei direttori di gara, spesso vittime di insulti e violenze. È ora di riflettere seriamente sulle misure necessarie per tutelare chi sancisce il rispetto delle regole sul campo.

I direttori di gara continuano ad essere nel mirino non solo delle dirigenze e dei calciatori. Quanto successo in Toscana ha davvero del clamoroso Arbitrare a 20 anni non è un lavoro, ma una semplice passione. E non si può assolutamente rischiare la vita per un hobby o per un sogno. Il giovane direttore di gara nei giorni scorsi ha subìto una vera e propria aggressione per motivi futili e sono in corso delle indagini per accertare meglio l’accaduto. (Pixbay) – cityrumors.it Come riferito da La Nazione, l’aggressione è avvenuta per futili motivi di natura sportiva. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Paura in un campo di calcio, arbitro aggredito: interviene la polizia

In questa notizia si parla di: Paura Campo Calcio Arbitro

Lo scontro col palo, l'operazione d'urgenza e il coma: paura in campo per il calciatore - Un tragico incidente ha scosso il mondo del calcio: un attaccante, mentre cercava di deviare un passaggio, ha impattato violentemente contro il palo della porta.

Dà un calcio all'arbitro che lo ha espulso, denunciato - E' accaduto ieri sera al campo sportivo comunale di Domus de Maria, nel sud Sardegna, al termine della partita del ... Leggi su ansa.it

Calcio e violenza: espulso per proteste in campo, minaccia l’arbitro con una mazza - il referto dell’arbitro “al 40’ del secondo tempo, a gioco fermo, nel procinto di una sostituzione per entrare in campo, dopo continue ... Leggi su ilrestodelcarlino.it

Clamoroso in Prima Categoria, paura per l'arbitro Mariana Grimaldi: a terra dopo una rissa - Il parapiglia tra le due squadre in campo pochi secondi dopo il fischio finale, la rissa in campo e l'arbitro Mariana Grimaldi ... Leggi su gazzetta.it