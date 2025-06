Paura al Giro del Delfinato auto rischia di investire i ciclisti – Video

Un episodio inquietante ha scosso il Giro del Delfinato 2025: un'auto rischia di investire i ciclisti durante la seconda tappa, suscitando paura e preoccupazione tra corridori e tifosi. La sicurezza in corsa resta al centro dell’attenzione, mentre si cercano responsabilità e soluzioni per evitare tragedie simili in futuro. La questione mette in luce quanto sia fondamentale garantire un ambiente protetto per gli atleti e tutti gli appassionati presenti.

(Adnkronos) – Paura durante il Giro del Delfinato 2025. La seconda tappa della corsa, oggi lunedì 9 giugno, è stata caratterizzata da un episodio che ha scosso alcuni corridori e provocato indignazione nei tanti tifosi e appassionati. Durante un tratto del percorso infatti, 204,6 chilometri da Premilhat a Issoire,un'auto stava per immettersi in strada senza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paura al Giro del Delfinato, auto rischia di investire i ciclisti – Video

In questa notizia si parla di: Paura Giro Delfinato Auto

Paura al Giro d'Italia: una capra ha tagliato la strada al gruppo - La terza tappa del Giro d'Italia ha preso una piega inaspettata con un episodio bizzarro: un'attacco da parte di una capra al corridore neozelandese Dion Smith.

Paura al Giro del Delfinato, auto rischia di investire i ciclisti - Video - La seconda tappa della corsa, oggi lunedì 9 giugno, è stata caratterizzata da un episodio che ha scosso alcuni corridori e provocato indignazion ... Leggi su msn.com

Giro del Delfinato 2025: prime schermaglie tra Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel! - Il World Tour di ciclismo riparte dopo il Giro d'Italia e, prima di volare verso il Tour de France, fa ... Leggi su oasport.it

Caduta al Giro del Delfinato, coinvolti Evenepoel e Roglic - Paura al Giro del Delfinato per la brutta caduta che ha portato alla neutralizzazione della quinta tappa da Amplepuis a Saint- Leggi su gazzetta.it