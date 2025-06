Passeur in manette a Trieste quanti clandestini curdi stava trasportando in Italia

A Trieste, un arresto scuote il mondo dell’immigrazione clandestina: un passeur ucraino è stato catturato mentre tentava di far entrare illegalmente in Italia sei cittadini turchi. Questa operazione mette in luce le recenti sfide e i rischi legati al traffico di persone, evidenziando l’importanza di stringere le maglie della sicurezza e di rafforzare le operazioni di contrasto. L’indagine continua per capire se ci siano altri coinvolti e quali siano le rotte utilizzate.

