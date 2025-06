Passaggio su via della Repubblica | Lavori a metà vorremmo capire

Lungo via della Repubblica, nel cuore di Senzuno a Follonica, i commercianti si trovano sospesi tra speranza e incertezza. I lavori a metà di met224 promettono un rilancio urbano, ma la loro conclusione appare ancora lontana. Questa situazione crea un'incertezza che influisce direttamente sull’attività commerciale, lasciando i negozianti in attesa di un futuro più stabile. È questa la sfida quotidiana di chi vive e lavora in questa affascinante, ma incerta, zona della città…

FOLLONICA Sospesi tra un rilancio urbano che sembrerebbe garantire una maggiore visibilità e profitti alla loro attività e le incertezze di un progetto completato a metà, con la conclusione dei lavori che sembra tutt’altro che prossima. E’ questa la condizione in cui si trovano coloro che gestiscono esercizi commerciali lungo via della Repubblica, strada centrale dello storico quartiere di Senzuno, dove in quest’ultimi mesi si stanno svolgendo dei lavori di riqualificazione che dovrebbero trasformare la strada in una area pedonale e quindi in nuovo punto di aggregazione per cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passaggio su via della Repubblica: "Lavori a metà, vorremmo capire"

