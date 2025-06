Passaggi Festival 2025 | premi e protagonisti della XIII edizione

Il Passaggi Festival 2025 si appresta a celebrare la sua tredicesima edizione, un momento imperdibile per gli appassionati di cultura e saggistica. Con una lineup ricca di eventi, incontri e presentazioni gratuiti, la manifestazione promette di sorprendere con protagonisti di rilievo nel panorama internazionale. Scopri i premi e i protagonisti che quest’anno illumineranno Fano, confermando il festival come un punto di riferimento imprescindibile per il mondo della cultura. I...

La direzione e il comitato scientifico del Passaggi Festival hanno ufficializzato i nomi dei vincitori dei premi che saranno consegnati durante la tredicesima edizione della manifestazione dedicata alla saggistica in programma a Fano dal 25 al 29 giugno 2025. Un calendario fitto di eventi, incontri e presentazioni, tutti a ingresso gratuito, che porteranno nella città marchigiana grandi nomi della cultura, del giornalismo e dell'arte. I vincitori dei premi Passaggi Festival 2025: Igor Sibaldi riceve il Premio Passaggi 2025. Il Premio Passaggi 2025 sarà assegnato al filosofo, scrittore e traduttore Igor Sibaldi.

"Nemiche. Le parole che temiamo", nuova immagine per Passaggi Festival - In un'epoca di parole che temiamo e stili digitali, il Passaggi Festival di Fano torna dal 25 al 29 giugno con un simbolo evocativo: una vecchia macchina da scrivere Olivetti Studio 44 imbavagliata.

I Premi di Passaggi Festival 2025, XIII edizione, in programma dal 25 al 29 giugno a FANO (PU) - Il premio Passaggi al saggista e traduttore Sibaldi; al gruppo musicale emiliano andrà il premio Fuori Passaggi, mentre il premio giornalistico 'Andrea Barbato' sarà assegnato alla direttrice del QN.

Il ministro della cultura a Passaggi. Premio alla direttrice Agnese Pini - Sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli l'ospite d'onore della tredicesima edizione di Passaggi Festival, in programma dal 25 al 29 giugno.

Al passaggi festival di fano il ministro della cultura presenta il suo nuovo libro sul sacro vivente - Il Passaggi Festival di Fano 2025, dal 25 al 29 giugno, propone oltre 150 eventi gratuiti tra saggistica, premi letterari e mostre con ospiti come il ministro Alessandro Giuli e il filosofo Igor Sibal ...