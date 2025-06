Pasquale Sensibile | il talent scout italiano dietro il trionfo del PSG in Champions League

Pasquale Sensibile, talento scout italiano al centro del successo del PSG in Champions League, dimostra come dietro ogni grande vittoria ci siano menti brillanti e strategie ben orchestrate. Non solo allenatori e giocatori, ma anche occhi attenti e intuizioni vincenti. Nel 2023, la Qatar Investment Authority ha investito nel futuro del club, puntando su giovani promesse scoperte da professionisti come Sensibile. Un esempio di come il cuore pulsante del calcio moderno sia fatto di passione e talento nascosto.

Dietro un successo ci sono spesso tanti padri. E dietro la Champions League rincorsa per anni dal Paris Saint Germain targato Qatar non ci sono solo Luis Enrique e la sfrontatezza dei suoi giovani moschettieri capaci di “asfaltare” l’Inter. Dietro le scrivanie c’è una macchina ben organizzata che fiuta giovani promesse. Tra loro anche un “talent scout“ italiano, Pasquale Sensibile. Ma andiamo con ordine. Nel 2023 la Qatar Investment Authority (proprietaria del club dal 2011) decide di cambiare strategia perchĂ© nonostante gli investimenti senza precedenti nel calcio europeo, la Champions League è ancora un miraggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pasquale Sensibile: il talent scout italiano dietro il trionfo del PSG in Champions League

