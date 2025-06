Pascolo trasformato in uliveto | opere abusive e alberi privi di tracciabilità Due denunce

Un terreno, originariamente destinato a pascolo, è stato trasformato illegalmente in un uliveto attraverso opere abusive e senza tracciabilità, con due persone denunciate. La fresatura della roccia su circa 7.000 metri quadrati ha aperto le porte a un intervento che viola le normative ambientali e agricole, sollevando importanti questioni sulla tutela del territorio e sulla legalità. Un esempio di come l’abusivismo possa minacciare il nostro patrimonio naturale e rurale, evidenziando l’importanza di controlli rigorosi nell’ambito del progetto “Pascolo sicuro”.

MINERVINO DI LECCE – Un terreno censito come pascolo, ma di fatto trasformato con la fresatura della roccia affiorante su una superficie di poco meno di 7mila metri quadrati per consentire l’impianto di un uliveto. Rientra nella campagna nazionale chiamata “Pascolo sicuro” il controllo fatto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Pascolo trasformato in uliveto: opere abusive e alberi privi di tracciabilità. Due denunce

