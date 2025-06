Partiti i lavori per rendere la stazione più accessibile | un investimento da 7 milioni di euro

Sono iniziati i lavori per rendere la stazione di Lugo più accessibile, gradevole e funzionale, con un investimento di 7 milioni di euro da parte di Rete Ferroviaria Italiana. Un intervento che migliorerà significativamente l’esperienza di viaggio, facilitando gli spostamenti e creando ambienti più moderni e accoglienti. Attualmente, i lavori sono in corso sul marciapiede del binario uno, che verrà presto completato per offrire ai viaggiatori un servizio all’altezza delle esigenze di tutti.

Più accessibile, gradevole e funzionale. Sono partiti nella stazione di Lugo gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) finalizzati a renderne più comodo l'utilizzo da parte dei viaggiatori. Attualmente le attività sono in corso sul marciapiede del binario uno, che verrà.

