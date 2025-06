Paroleluoghi Francesco Lanzo presenta a Guagnano Gli impostori

Vivi un’estate all’insegna della letteratura a Guagnano! Giovedì 12 giugno alle 21:00, sotto l’incanto dell’albero di falso pepe in largo Ceino, Francesco Lanzo presenterà il suo avvincente romanzo “Gli impostori”, edito da Musicaos Editore. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della narrativa contemporanea e scoprire i segreti dietro questa affascinante storia. Non mancate a questa serata dedicata alla cultura e alla passione per la lettura!

