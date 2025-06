Parolario 2025 tutto il programma della rassegna letteraria

parolario 2025, la rassegna letteraria che apre le porte a dialoghi tra ragione e sentimento, esplora i grandi temi che ci definiscono. Quest'anno, Jane Austen ci accompagna in un viaggio tra passioni e razionalitĂ , invitandoci a riflettere su come le scelte di oggi siano radicate nelle emozioni di ieri. Pronti a immergervi in un mondo dove cuore e mente si incontrano?

Ragione o sentimento? Non è solo il titolo di un romanzo, ma una domanda che attraversa i secoli e riguarda ciascuno di noi ancora oggi: la sottile distanza tra ciò che pensiamo e ciò che desideriamo, tra cuore e mente, una scelta che si ripete ogni giorno nella nostra vita. Nel 2025 Jane Austen.

