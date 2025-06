Parma2064 come nasce il Parmigiano Reggiano | visita guidata in caseificio

Parma2064 ti invita a scoprire le meraviglie del Parmigiano Reggiano DOP con una visita guidata in caseificio. Immergiti tra i profumi e le tradizioni di un prodotto che racconta secoli di storia, incontrando i mastri casari e vivendo un’esperienza autentica e coinvolgente. Preparati a lasciarti conquistare dalla magia della produzione di uno dei più pregiati formaggi italiani, un vero tesoro del nostro territorio.

Conosci le origini del Parmigiano Reggiano DOP? Ti piacerebbe vedere da vicino come le mani sapienti del casaro trasformano il latte delle nostre aziende agricole nel formaggio che vanta origini antichissime? Immagina di poter assistere alla lavorazione in caseificio e osservare come avviene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it