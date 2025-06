Parma | occhi su Berti e Pululu capocannoniere della Conference League

Parma punta in alto: occhi su Berti e Pululu, ora capocannonieri della Conference League, mentre la società si prepara a scegliere il nuovo allenatore al posto di Cristian Chivu, recentemente trasferitosi all’Inter. Sul mercato, i ducali non stanno a guardare: il club si muove con decisione per rafforzare la rosa e rilanciarsi nella stagione. La città aspetta con entusiasmo il prossimo capitolo della sua amata squadra.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore al posto di Cristian Chivu andato all`Inter, il Parma si muove anche sul mercato dei calciatori in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

