Parma finisce l' era Chivu | Scritta pagina che porterò sempre nel cuore

Parma si prepara a voltare pagina: con un messaggio emozionante, Cristian Chivu ha salutato il club, lasciando un segno indelebile nel cuore di tifosi e staff. La sua dedizione e passione hanno scritto una pagina speciale nella storia del Parma, un capitolo che resterà sempre vivo nei ricordi. Ora, il club guarda avanti, pronto a scrivere nuove avventure, mantenendo vivo lo spirito di chi ha dato tutto con cuore e determinazione.

"Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!". Con questo messaggio postato su Instagram si è congedato in mattinata Cristian Chivu.