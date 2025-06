Parlamento rinnova commissioni maggioranza verso conferma presidenti

Il Parlamento si appresta a rinnovare le commissioni permanenti di Camera e Senato, consolidando la maggioranza e confermando i presidenti di lungo corso. Un passaggio cruciale che, nonostante il ritardo rispetto ai tempi regolamentari, promette di portare stabilità e continuità nell’attività legislativa. La chiave del futuro politico si gioca ancora una volta tra alleanze e strategie, delineando il percorso che porterà a un nuovo inizio per l’istituzione.

Roma, 9 giu. (askanews) – Non dovrebbe riservare sorprese il rinnovo dei presidenti delle commissioni permanenti di Camera e Senato fissato per domani pomeriggio. Un appuntamento che arriva a quasi tre anni dall’avvio della legislatura, decisamente in ritardo rispetto al biennio richiesto dai regolamenti parlamentari. Mesi e settimane che sono serviti a far rientrare le posizioni in bilico di Federico Mollicone (Fdi), presidente della commissione Cultura di Montecitorio, e di Giuseppe Mangialavori (Fi), presidente della Bilancio sempre a Montecitorio. Il primo vicino a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera esponente della ‘minoranza’ di Fdi, protagonista lo scorso anno di uno screzio con Antonella Giuli, sorella del ministro della Cultura e componente dell’ufficio stampa della Camera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

