Parco Monti Picentini allarme cinghiali | al via il corso per 90 selecontrollori

Nel cuore dei Monti Picentini, l’attenzione verso la gestione sostenibile della fauna selvatica si intensifica. Oggi a Nusco prende il via un importante corso di formazione per oltre 90 selecontrollori, pronti a intervenire in modo responsabile contro l’allarme cinghiali. Questa è la prima iniziativa concreta di un piano volto a tutelare l’equilibrio ecologico e il benessere delle comunità locali, promuovendo un approccio intelligente e rispettoso all’ambiente.

Ha preso il via oggi a Nusco (provincia di Avellino) il corso di formazione per oltre 90 aspiranti selecontrollori degli ungulati, finalizzato all'abilitazione per il prelievo selettivo dei cinghiali nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini. Si tratta della prima iniziativa concreta.

