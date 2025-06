Parco della Montagnola | il programma della settimana

Scopri il calendario imperdibile del Parco della Montagnola questa settimana! Tra festa dei Circoli Arci, serate di comedy e jazz-progressive con Chromogen live, ogni giorno riserva emozioni e scoperta. Un’energia contagiosa per vivere appieno l’estate bolognese, immersi in musica, cultura e socialità . Non perdere gli appuntamenti dal 9 al 15 giugno 2025 e lasciati coinvolgere dalla magia di Montagnola Republic, la rassegna estiva che anima la città .

Festa dei Circoli Arci, comedy e jazz-progressive sperimentale con Chromogen live in Montagnola Tutti gli appuntamenti della settimana 9 giugno – 15 giugno 2025 Gli appuntamenti della settimana di Montagnola Republic, la rassegna culturale estiva organizzata da Arci Bologna in.

