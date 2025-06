Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia | al via la seconda edizione dei Ludi Etruschi

Nel cuore di Cerveteri e Tarquinia, la seconda edizione dei Ludi Etruschi apre le porte a giovani esploratori desiderosi di immergersi nell’affascinante mondo degli antichi Etruschi. Con attività coinvolgenti pensate per bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni, questa esperienza straordinaria trasporterà i piccoli visitatori in un viaggio nel tempo ricco di misteri e scoperte. Un’occasione imperdibile per avvicinare le nuove generazioni alla storia antica in modo divertente e educativo!

